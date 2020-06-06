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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T10:29
https://ria.ru/20200606/1572556501.html
В Липецкой области число заболевших COVID-19 превысило 2,5 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078991_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_33d503e14b6431c5db65982ff85c76bf.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число заболевших COVID-19 превысило 2,5 тысячи

10:29 06.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в палате для зараженных коронавирусной инфекцией
Врач в палате для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач в палате для зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 64, превысив 2,5 тысячи, сообщила администрация региона.
"В регионе подтверждены (за сутки) 64 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 2516 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗЛипецкая область
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