В Липецкой области число заболевших COVID-19 превысило 2,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 64, превысив 2,5 тысячи, сообщила администрация региона.
"В регионе подтверждены (за сутки) 64 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 2516 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели 938 человек, восемь скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.