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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T10:26
https://ria.ru/20200606/1572556416.html
В Тамбовской области двое детей заболели COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1036x0_80_0_0_c37d6eca0ea6400cc53b07c931bcad7c.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области двое детей заболели COVID-19

10:26 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Двое детей школьного возраста оказались среди 64 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число выросло до 3175, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекции.
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"Из них: 23 мужчины, 39 женщин, 2 детей (девочка 16 лет, мальчик 11 лет). Возраст взрослых от 20 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3371, из них 1183 - без клинических проявлений.
Выздоровел 1491 пациент, в том числе 693 выписаны из стационара, 798 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 11.
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На госпитализации в настоящий момент находятся 397 человек, из них диагноз "пневмония" у 334 человек.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4146 (из них подтверждённых случаев - 1471, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 7980. Выписано из больниц – 1278. Всего обследованных лиц - 13801", - информируют областные власти.
Население Тамбовской области составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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