В Тамбовской области двое детей заболели COVID-19

ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Двое детей школьного возраста оказались среди 64 новых пациентов с коронавирусом в Двое детей школьного возраста оказались среди 64 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число выросло до 3175, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекции.

"Из них: 23 мужчины, 39 женщин, 2 детей (девочка 16 лет, мальчик 11 лет). Возраст взрослых от 20 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3371, из них 1183 - без клинических проявлений.

Выздоровел 1491 пациент, в том числе 693 выписаны из стационара, 798 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 11.

На госпитализации в настоящий момент находятся 397 человек, из них диагноз "пневмония" у 334 человек.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4146 (из них подтверждённых случаев - 1471, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 7980. Выписано из больниц – 1278. Всего обследованных лиц - 13801", - информируют областные власти.

Население Тамбовской области составляет чуть более 1 миллиона человек.