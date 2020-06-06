Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило три тысячи

ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 60 - до 3026, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 6 июня 2020 года лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3026 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1112 пациентов, скончались - 30.
Население Владимирской области по данным на 2020 год составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф