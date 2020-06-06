Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T11:14
https://ria.ru/20200606/1572556244.html
Путин поручил геномным центрам заняться созданием лекарств от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525186_0:0:3082:1734_1036x0_80_0_0_c50fa113f795ede9785a890967689df3.jpg
РИА Новости

Путин поручил геномным центрам заняться созданием лекарств от COVID-19

10:22 06.06.2020 (обновлено: 11:14 06.06.2020)
1678
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ внести в программу создания и развития центров геномных исследований создание вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в программы создания и развития центров геномных исследований мирового уровня изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для ее лечения", - говорится в поручении.

Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Отмечается, что срок исполнения - 1 августа 2020 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
Согласно перечню поручений, Совету по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы также поручено до 1 сентября предусмотреть на трёхлетний период и в комплексном плане научных исследований, реализуемых в рамках этой программы, указанные мероприятия. Ответственными назначены вице-премьер РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Вчера, 18:01Распространение нового коронавируса
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Кроме того, правительству при участии Совета поручено определить перечень основных знаний и навыков в области разработки и применения генетических технологий, в том числе технологий геномного редактирования, в целях актуализации на их основе образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования, а также предоставить доклад до 1 декабря.
Президент поручил до 1 февраля 2021 года провести анализ и прогнозирование потребности в кадрах, обладающих современными знаниями и навыками в области разработки и применения генетических технологий, а также области геномного редактирования.
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
3 июня, 17:46
Россиянам перечислили лекарства для профилактики коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1050015
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
Рекомендуем
Юлия Норкина
Коллега рассказала, какой была Юлия Норкина
Президент России Владимир Путин
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил создать оборудование для исследований в области генетики
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
Американский эксперт сравнил скафандр SpaceX с российским "Соколом"
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ
Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева
Семьи врачей получили 4 миллиона рублей, собранные по инициативе ветерана
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Юлия Норкина
Певица Наталья Штурм рассказала о шоке от смерти Юлии Норкиной
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса
Путин: Величие России в ее многообразии
Путин рассказал, в чем заключаются величие и сила России
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки умерли 197 человек с COVID-19
Сергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
Ученый работает с микроскопом
Ученый назвал цели создания базы генетической информации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния