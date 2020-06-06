Путин поручил геномным центрам заняться созданием лекарств от COVID-19

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19. Архивное фото

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ внести в программу создания и развития центров геномных исследований создание вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в программы создания и развития центров геномных исследований мирового уровня изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для ее лечения", - говорится в поручении.

Согласно перечню поручений, Совету по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы также поручено до 1 сентября предусмотреть на трёхлетний период и в комплексном плане научных исследований, реализуемых в рамках этой программы, указанные мероприятия. Ответственными назначены вице-премьер РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Кроме того, правительству при участии Совета поручено определить перечень основных знаний и навыков в области разработки и применения генетических технологий, в том числе технологий геномного редактирования, в целях актуализации на их основе образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования, а также предоставить доклад до 1 декабря.

Президент поручил до 1 февраля 2021 года провести анализ и прогнозирование потребности в кадрах, обладающих современными знаниями и навыками в области разработки и применения генетических технологий, а также области геномного редактирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.