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2020-06-06T10:19
https://ria.ru/20200606/1572556180.html
Американский эксперт сравнил скафандр SpaceX с российским "Соколом"
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РИА Новости

Американский эксперт сравнил скафандр SpaceX с российским "Соколом"

10:19 06.06.2020
18924
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкАстронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
© РИА Новости / NASA
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Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Американский эксперт рассказал, почему модный скафандр SpaceX не подойдет для полета на российском "Союзе" и сравнил его с российским "Соколом". Об отличительных особенностях американской новинки РИА Новости рассказал профессор Университета Северной Дакоты Пабло Де Леон (Pablo de León).
"SpaceX использует один комбинированный шлангокабель для подачи воздуха, кислорода, коммуникаций и (поддержания) биомедицинских систем, все в одной пуповине. Совмещение (систем скафандра и корабля "Союз") потребует серьезных модификаций", - говорит эксперт, руководящий лабораторией пилотируемых полетов Университета Северной Дакоты. Он уверен, что скафандры SpаceX не могут летать на "Союзах".
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Специалист подчеркнул, что скафандры, в которых совершили первый полет на Crew Dragon астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, как и российские "Сокол", а также голубые скафандры Boeing, предназначенные для полетов на корабле Starliner, разработаны исключительно для использования на борту космического корабля и необходимы только для защиты астронавтов в случае непредвиденной разгерметизации корабля.
"Если капсула корабля разгерметизирована, давление в них (скафандрах) выравнивается в течение 3 секунд, сохраняя им жизнь, но эти скафандры не могут защитить астронавтов во время выхода в открытый космос и работах на внешней поверхности корабля", - пояснил Де Леон.
По его словам, такие скафандры "проще, легче и зависимы от шлангокабеля, соединяющего их с космическим кораблем для поддержания жизнедеятельности (экипажа)".
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Говоря о сходстве американских новинок и российского "Сокола", специалист указывает на системы закрытия их шлемов. В скафандрах Boeing и SpaceX, как и в "Соколе", шлем интегрирован в них и имеет "раковинное" закрытие, а не отдельный шлем, как в используемых ранее НАСА во время старта и посадки шаттлов скафандров ACES.
Новым в скафандре SpaceX также, по словам эксперта, является то, как астронавты облачаются в него: "астронавты должны одевать скафандр через двойную молнию между ног, тогда как в "Соколе" применяется вход через туловище".
"Я пробовал скафандры "Сокол" раньше, и я предпочитаю такую систему той, что закрывается между ног, которую, кажется, не так легко снимать и одевать в закрытом пространстве космического корабля", - поясняет профессор.
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Белоснежные скафандры SpaceX были разработаны специально для полетов на Crew Dragon и шились индивидуально под каждого из членов первого экипажа корабля. Дизайнером новинки выступил известный голливудский костюмер Хосе Фернандес, автор геройских костюмов в таких картинах как "Бэтмэн против Супермена", "Фантастическая четверка", "Железный человек 2" и "Люди Икс 2". Именно Фернандес реализовал задачу владельца и главного идеолога SpaceX Илона Маска, желавшего, чтобы астронавты "выглядели в скафандре лучше, чем без него, как в случае со смокингом". Скафандры получились и правда очень футуристичными, компактными и внушительными одновременно.
"Я помню, когда я знакомился с первоначальными параметрами скафандра SpaceX на этапе его создания, главным требованием было то, чтобы он выглядел эстетически привлекательным. Я никогда не видел раньше, чтобы технические требования затрагивали внешний вид, и это меня действительно удивило", - рассказал эксперт.
Между тем, как отмечает Де Леон, мода – не главное в космосе: "Я не думаю, что другие компании или правительства должны следовать этой тенденции". "Безопасность астронавтов или космонавтов и завершение ими миссии должно быть, на мой взгляд, единственной движущей силой космических систем", - резюмирует специалист.
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Илон МаскDragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
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ТМТоварищ Мaузер
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