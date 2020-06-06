Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T10:41
https://ria.ru/20200606/1572556091.html
Путин поручил создать оборудование для исследований в области генетики
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572096483_0:92:3034:1799_1036x0_80_0_0_5da87c76956524d0f1ae1b78f3ec3f12.jpg
РИА Новости

Путин поручил создать оборудование для исследований в области генетики

10:16 06.06.2020 (обновлено: 10:41 06.06.2020)
4507
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России обеспечить создание отечественного лабораторного и научного оборудования для исследований в области генетики, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
"Обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему", - говорится в документе.
Отмечается, что доклад необходимо предоставить до 1 февраля 2021 года, далее – ежегодно.
Президент РФ Владимир Путин
09:57
Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ
Кроме того, президентом поручено рассмотреть вопрос о внесении в законодательство России о налогах и сборах изменений, предусматривающих возможность включения технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы в состав расходов инвестиций, направленных в целях реализации указанной программы на развитие генетических технологий.
Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, срок исполнения - 1 декабря 2020 года.
30801129
Обсудить 2
Владимир ПутинТехнологииОбщество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
Американский эксперт сравнил скафандр SpaceX с российским "Соколом"
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Алма-Ата
Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния