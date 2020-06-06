Путин поручил создать оборудование для исследований в области генетики

"Обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему", - говорится в документе.

Кроме того, президентом поручено рассмотреть вопрос о внесении в законодательство России о налогах и сборах изменений, предусматривающих возможность включения технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы в состав расходов инвестиций, направленных в целях реализации указанной программы на развитие генетических технологий.