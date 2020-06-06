Путин поручил создать оборудование для исследований в области генетики

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России обеспечить создание отечественного лабораторного и научного оборудования для исследований в области генетики, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
"Обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему", - говорится в документе.
Отмечается, что доклад необходимо предоставить до 1 февраля 2021 года, далее – ежегодно.
Кроме того, президентом поручено рассмотреть вопрос о внесении в законодательство России о налогах и сборах изменений, предусматривающих возможность включения технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы в состав расходов инвестиций, направленных в целях реализации указанной программы на развитие генетических технологий.
Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, срок исполнения - 1 декабря 2020 года.