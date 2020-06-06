Филологи рассказали о сложностях при обучении иностранцев русскому языку

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Классический пример препятствий, встающих перед иностранцами при изучении русского языка, - трудности с тем, чтобы выучить падежи и особенности их употребления, но, как отметили опрошенные РИА Новости накануне Дня русского языка эксперты, сложности возникают также с глаголами движения, фонетикой и интонациями, а главной проблемой может стать поиск хорошего преподавателя.

Международный день русского языка отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык является одним из официальных языков ООН, поэтому звучит в ходе мероприятий в организации наравне с английским, китайским, французским, арабским и испанским.

Склоняем

Как отметила декан факультета обучения русскому языку как иностранному Института Пушкина Светлана Персиянова, классические грамматические трудности, которые возникают у студентов всех национальностей - сложности с предложно-падежной системой русского языка, видами глагола, глаголами движения.

"Русский язык настолько богат, что иностранцу действительно непросто освоить все его тонкости и оттенки. В начале изучения русского языка мои иностранные студенты говорят, что самое сложное – это грамматика. Например, на каждое существительное – до 12 форм: шесть падежей в единственном и множественном числе. При этом в голове надо держать много параллельных систем склонения", - рассказала старший преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания филологического факультета Российского университета дружбы народов Валерия Антонова.

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Пойду схожу в библиотеку

Персиянова добавила, что виды глагола – это то, что русский человек усваивает с детства, чувствует, где процесс, а где – результат. Иностранец этого не чувствует, для него это проблема, когда употреблять совершенный вид, когда несовершенный.

"Следующая сложность для иностранцев – это глаголы движения. Группа глаголов, которая существует в русском языке. Например, "идти", "ходить". Студенту очень сложно понять в чем разница, когда это использовать, например, "я иду в библиотеку" – "я хожу в библиотеку", "я пойду в библиотеку", "я пойду схожу в библиотеку", "я схожу в библиотеку" и так далее. Им становится просто страшно от этого набора глаголов, хотя в данном случае все зависит от конкретной ситуации и от того, на чем делает акцент говорящий", - отмечает эксперт.

Еще одной грамматической сложностью для иностранных студентов, по словам Персияновой, являются приставки. Каждая приставка имеет определенное значение, употребляется в определенном контексте.

"Русский язык, он очень богатый язык, при этом очень системный и конкретный язык. Он передает буквально в данном случае с глаголами движения изменения положения, ситуации, и это как раз в данном случае делает при помощи префиксов", - уточнила она.

Сложности возникают и с лексико-семантическими группами, отмечает филолог. Например, использование глаголов "применять", "использовать", "употреблять". Они очень похожи, но при этом имеют разные значения и разный контекст употребления.

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"То, с чем часто сталкиваются преподаватели-практики, это когда студенты приезжают, то у них не выработан навык заучивания глаголов с управлением. В русском языке у каждого глагола есть свое управление: если мы говорим "поступать", то это "куда", "переступать" – это "через что", "вступать" - "куда", "выступать" - "перед кем", "где", "с чем"... И это большая трудность. Надо заучивать глагол русский, как видовая пара – несовершенный вид, совершенный вид и потом это управление глагола. Многие зарубежные преподаватели, в частности те же итальянские преподаватели, они, к сожалению, мало внимания уделяют этой проблеме", - рассказала Персиянова.

Она пояснила, что из-за этого случаются ситуации, когда студент знает только основное значение глагола, например, несовершенный вид, и везде использует его, потому что это первое, чему его научили, "а дальше не сказали, что есть еще совершенный вид и, главное, запомни - управление". Поэтому приходится при обучении грамматике, выстраивать четкую систему, чтобы студент ее понимал.

Как добавила Антонова, лексические трудности часто связаны с тем, что в русском языке большая часть слов - многозначные, однозначные лексемы – это, например, термины, иногда имена собственные и топонимы, специализированные наименования, типа слова "перрон".

"Для каждого значения абсолютного большинства других слов – своя ситуация использования. И иностранцу надо знать хотя бы основные. В фонетике тоже не все так просто", - уточнила она.

"Классная площадь"

Еще большая трудность для иностранных студентов – это фонетический строй русского языка, фонетические проблемы, добавила Персиянова.

"Языки имеют разную (фонетическую - ред.) систему, и, например, студенты из Японии не различают звук [р] и звук [л], для них это одна фонема, звуки [ш] - [щ], [т] - [т'], русский звук [д] будет звучать как [дж] - не "дядя", а "джяджя". Естественно, они это слышат, они это не понимают и не могу воспроизвести некоторые слова, и поэтому Красная площадь может звучать, как "Классная площадь", - отметила филолог.

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По ее словам, фонетические трудности характерны для многих иностранных студентов, у каждой нации есть свои особенности, которые зависят от особенностей языка. Фонетические трудности характерные для европейцев – это неразличение звуков [л] - [л'], для студентов из Италии большую трудность представляет звук [ы].

"Латиноамериканцы и испанцы не могут сразу произносить русский звук [в] – заменяют его на [б]. Я у них "Балерия Бладимировна" сначала. Китайцы не могут выговорить [р] – я у них "ВалеЛия ВладимиЛовна". Над артикуляцией приходится работать отдельно", - рассказывает Антонова.

Персиянова обратила внимание на то, что китайские студенты очень дисциплинированные, хорошо выполняют все задания, очень хорошо занимаются, но у них возникают сложности изучения - часто они не чувствуют того, что это лексика не употребляется в разговорной речи, лексика высокого стиля, характерная для художественной литературы или публицистики.

"Сложно дается наше ударение – во французском оно на последнем слоге, в испанском – на последнем или предпоследнем по очень понятной системе. А в русском языке оно может быть на первом слоге, в середине, на последнем, в сложных словах может быть два ударения, а ведь есть еще ударение на целом слове, когда мы хотим его выделить в предложении", - добавляет Антонова.

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Вы выходите на следующей

"Интонация - это типичная трудность для всех иностранных студентов... В русском языке существует семь интонационный конструкций, и сложная для всех студентов – это третья интонационная конструкция, когда происходит резкое повышение голоса, вопросительное предложение без вопросительного слова", - рассказала Персиянова.

Она отмечает, что из-за отсутствия в таких предложениях вопросительного слова часто возникают курьезные ситуации.

"Мы их учим, что если много людей, нужно спросить: "Вы выходите на следующей?". При этом студент говорит с совершенно другой интонацией – "вы выходите на следующей". Естественно будет удивление у русского человека, когда ему говорят, что он должен выйти", - отмечает эксперт.

Как считает Антонова, в русском языке много интересных моментов, на которые носители языка не особенно обращают внимание - чередования звуков, приставки глаголов, словообразование, паронимы, склонение числительных, интонационные конструкции, различия в стилях. Она добавляет, что уметь все эти тонкости объяснить – это особенный талант или набор отдельных компетенций.