В Армении число случаев COVID-19 превысило 12 тысяч

В пятницу власти республики сообщали об 11 817 подтвержденных случаях и 183 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 12 364 случая коронавируса. Излечились 3720 пациентов. Скончались 190 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 8385 пациентов, провели 66 674 теста на коронавирус, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.