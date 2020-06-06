В Алтайском крае число вылечившихся от COVID-19 приблизилось к тысяче

Медицинский работник в палате для больных коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник в палате для больных коронавирусной инфекцией

БАРНАУЛ, 6 июн - РИА Новости. Восемьдесят пациентов вылечились от коронавируса в Восемьдесят пациентов вылечились от коронавируса в Алтайском крае за сутки, общее число выздоровевших составляет 994 человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"Выздоровело – 994 человека (859 взрослых и 135 детей), за прошедшие сутки - 80 (взрослые – 69, дети – 11)", - говорится в сообщении.

"Минздрав региона также сообщил об одном смертельном случае, пациентка была инфицирована коронавирусом, однако установлено, что смерть произошла по другой причине", - уточнили в оперштабе.

По его данным, скончались за весь период 26 взрослых, в том числе 15 пациентов с COVID-19.

На 6 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2255 человек, в том числе 220 детей до 17 лет включительно. 52 человека находятся в тяжелом состоянии, 21 - на аппарате ИВЛ.