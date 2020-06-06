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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T15:58
https://ria.ru/20200606/1572555693.html
В Алтайском крае число вылечившихся от COVID-19 приблизилось к тысяче
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823270_0:102:3074:1831_1036x0_80_0_0_1f19d3c8316ae449179ed5d61c4ea6e2.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае число вылечившихся от COVID-19 приблизилось к тысяче

10:01 06.06.2020 (обновлено: 15:58 06.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в палате для больных коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в палате для больных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в палате для больных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
БАРНАУЛ, 6 июн - РИА Новости. Восемьдесят пациентов вылечились от коронавируса в Алтайском крае за сутки, общее число выздоровевших составляет 994 человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Выздоровело – 994 человека (859 взрослых и 135 детей), за прошедшие сутки - 80 (взрослые – 69, дети – 11)", - говорится в сообщении.
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За сутки в Алтайском крае выявили 63 новых случаев заболевания коронавирусом. В Барнауле – 46 человек, в Рубцовском районе – 2, Кулундинском районе – 2, Благовещенском районе – 2, Калманском районе – 2, Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске - по одному.
"Минздрав региона также сообщил об одном смертельном случае, пациентка была инфицирована коронавирусом, однако установлено, что смерть произошла по другой причине", - уточнили в оперштабе.
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По его данным, скончались за весь период 26 взрослых, в том числе 15 пациентов с COVID-19.
На 6 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2255 человек, в том числе 220 детей до 17 лет включительно. 52 человека находятся в тяжелом состоянии, 21 - на аппарате ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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