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2020-06-06T10:01
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Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ
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РИА Новости

Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ

09:57 06.06.2020 (обновлено: 10:01 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области", - говорится в документе.
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