Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ

"Правительству РФ обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области", - говорится в документе.