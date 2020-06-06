Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области", - говорится в документе.