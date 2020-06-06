Facebook разрабатывает меры по борьбе с расизмом после гибели Флойда

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Компания Facebook начала разработку мер по обеспечению "расовой справедливости" в социальной сети после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции, а также рассматривает возможность изменения ряда правил, которые касаются сообщений о применении силы властями, говорится в заявлении основателя Facebook Компания Facebook начала разработку мер по обеспечению "расовой справедливости" в социальной сети после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции, а также рассматривает возможность изменения ряда правил, которые касаются сообщений о применении силы властями, говорится в заявлении основателя Facebook Марка Цукерберга

"Мы начали работу по созданию продуктов для продвижения расовой справедливости… Членам нашего темнокожего сообщества: я с вами. Ваша жизнь имеет значение. Нам еще далеко до преодоления расовой несправедливости в Америке и во всем мире, и у всех нас есть ответственность и возможность изменить это. Я верю, что наши платформы будут играть в этом позитивную роль, но мы должны работать, чтобы сделать нашу роль максимально позитивной", - говорится в заявлении Цукерберга, направленном сотрудникам компании и опубликованном на его странице в Facebook

Он также добавил, что администрация компании рассматривает возможность изменения правил размещения "угроз применения силы властями". Это может касаться "чрезмерного применения силы полицией", а также ситуаций с "продолжающимися гражданскими беспорядками или конфликтов с применением насилия".

Кроме того, Цукерберг отметил, что знает о недовольстве многих сотрудников компании решением не принимать мер в отношении публикации президента США Дональда Трампа о протестующих в Миннеаполисе. Он допустил, что в соцсети могут быть разработаны новые меры к сообщениям, нарушающим правила.

"Наша текущая политика заключается в том, что если контент на самом деле подстрекает к насилию, то правильное решение — это уничтожить этот контент, а не позволять людям продолжать видеть его под соответствующей пометкой. Нет никаких исключений для политиков или журналистов. Я думаю, что эта политика принципиальна и разумна, но я также уважаю многих людей, которые думают, что могут быть лучшие альтернативы, поэтому я хочу убедиться, что мы слышим все эти идеи. Вчера я начал встречи с командой, и мы скоро продолжим обсуждение", - заявил Цукерберг.

Ранее сотрудники компании устроили виртуальную акцию протеста в связи с решением Цукерберга оставить публикацию Трампа о протестующих в Миннеаполисе.

Президент США ранее написал, что может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет под контроль ситуацию с беспорядками после гибели Флойда от рук полиции. Президент заявил, что "или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль", или он направит в город Национальную гвардию и "сделает все, как надо". Трамп также написал, что "мы возьмем (ситуацию) под контроль, но когда начинается мародерство, начинается стрельба". Позже Twitter пометила сообщение Трампа как нарушающее правила компании о героизации насилия. Твит Трампа на сайте Twitter скрыт, его можно прочесть только кликнув на сообщение администрации сайта.