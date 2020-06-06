В Филатовской больнице лечатся более 630 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 06.06.20. Всего на лечении: 1160. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1121. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 635. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 25. В ОРИТ: 151. На ИВЛ: 59", - написал главврач в Facebook.