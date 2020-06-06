На Украине число случаев COVID-19 выросло до 26 514

КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 550, до 26 514, умерли еще 15 человек, заявил в субботу на брифинге в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 550 человек... Зафиксировано еще 15 летальных случаев. При этом выздоровели 440 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрированы в Киеве (83 человека), в Черновицкой (66) и Львовской областях (65).
Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 26 514 человек, из них 1903 детей и 5016 медработника, всего выздоровели 11 812 человек, число летальных случаев составило 777.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
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