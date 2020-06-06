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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T09:54
https://ria.ru/20200606/1572555465.html
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 26 514
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036204_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_f7af6f2647ae5c08be6be6475b76dd9b.jpg
РИА Новости

На Украине число случаев COVID-19 выросло до 26 514

09:54 06.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 550, до 26 514, умерли еще 15 человек, заявил в субботу на брифинге в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 550 человек... Зафиксировано еще 15 летальных случаев. При этом выздоровели 440 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

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Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрированы в Киеве (83 человека), в Черновицкой (66) и Львовской областях (65).
Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 26 514 человек, из них 1903 детей и 5016 медработника, всего выздоровели 11 812 человек, число летальных случаев составило 777.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗКиевУкраинаВ мире
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