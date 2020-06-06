В Приморье спасли краснокнижного серого дельфина из иловой ловушки

Серый дельфин, спасенный из иловой ловушки в бухте Мелководная в районе Де-Фриза в Приморье

Серый дельфин, спасенный из иловой ловушки в бухте Мелководная в районе Де-Фриза в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Краснокнижного серого дельфина, редкого в России, спасли из иловой ловушки в Краснокнижного серого дельфина, редкого в России, спасли из иловой ловушки в Приморье , сообщил РИА Новости глава дайвинг-клуба Sea Frogs Евгений Полухин.

Серый дельфин занесен в Красные книги - международную (МСОП) и России.

По словам Полухина, в субботу утром ему сообщили о запутавшейся в сетях косатке, но на месте выяснилось, что это дельфин. Параллельно в бухту Мелководная в районе Де-Фриза на лодке прибыли специалисты Приморской краевой поисково-спасательной службы. Спасательная операция длилась около часа.

"Дельфин застрял не в сетях. Образно говоря, "заякорился" плавниками в ил. Дельфин большой - около трех метров - и тяжелый, около тонны весом. Мы со спасателями его приподняли в воде и буквально на руках протащили на глубину", - рассказал агентству Полухин, добавив, что дельфин "особо не сопротивлялся, видимо, понял, что ему помогают, а не ловят его".

© Фото : страница в "Facebook" Евгения Полухина Серый дельфин, спасенный из иловой ловушки в бухте Мелководная в районе Де-Фриза в Приморье © Фото : страница в "Facebook" Евгения Полухина Серый дельфин, спасенный из иловой ловушки в бухте Мелководная в районе Де-Фриза в Приморье

По его словам, для дельфина сделали специальный коридор - четыре спасателя по бокам - и "увели его на глубину", где он смог поплыть самостоятельно. Спасатели на лодке еще некоторое время сопровождали животное.

"Там он остался возле банок гонять пеленгаса. Пеленгаса очень много", - отметил собеседник агентства, отметив, что серого дельфина спасали впервые - раньше их в приморских водах никогда не видели.

Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков сообщил РИА Новости, что серый дельфин для Приморья - редкость.

"Он распространен в северной части Тихого океана, возможна встреча в Японском море, у Курильских и Командорских островов. Если посмотреть карту его ареала, то обозначены все Курильские острова (от юга до севера), тихоокеанское прибрежье Камчатки. Японского моря тут нет, но, учитывая, что (такая) встреча возможна, то серый дельфин очень редко (сюда) заходит", - сказал ученый. По его словам, на серых дельфинов никогда не был разрешен промышленный промысел, отдельные особи содержатся в океанариумах. Размножение их почти не изучено.