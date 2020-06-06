В инфекционной больнице №2 в Москве лечится 191 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 490 человек, из них у 191 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 514 человек, в том числе 207 с коронавирусом, из них шесть находились на ИВЛ.
"В больнице 490 человек (в том числе 9 в реанимации), из них: 260 человек с подозрением на COVID/191 случай подтверждено лабораторно, из них: 18/16 детей, 26/26 беременных, рожениц и родильниц, 12/9 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она отметила, что в больницу поступили 58 человек, из них 16 с коронавирусом. Выписано 82 пациента, 32 из них выздоровели от COVID-19.
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