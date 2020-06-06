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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T09:48
https://ria.ru/20200606/1572555225.html
В России провели более 12,3 миллиона тестов на COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569882557_0:202:2921:1845_1036x0_80_0_0_e2bf399c0b4d39797de2364fa45588a5.jpg
РИА Новости

В России провели более 12,3 миллиона тестов на COVID-19

09:48 06.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 12,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 314,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 05.06.2020 проведено 12 388 968 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 314 541 человек.
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