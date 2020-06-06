Москвичам пообещали дождь и до 23 градусов тепла в субботу

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большую часть субботы в Москве ожидается облачная погода, температура поднимется до 23 градусов тепла, ближе к вечеру пройдёт дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Большую часть субботы Москва окажется в теплом секторе циклона, метеоусловия ожидаются относительно комфортные, и лишь к вечеру, с приближением фронтальной системы, кое-где соберутся грозовые облака, сопровождаемые скоротечным ливнем", - сообщил агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что такой характер погоды не помешает показаниям термометров подняться до климатической нормы, точь-в-точь соответствующей июню.
"В Москве облачно с прояснениями, к вечеру кратковременный дождь, местами возможна гроза. Температура в столице плюс 21-23, в Подмосковье - плюс 19-25. Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый", - добавил синоптик.
По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба.