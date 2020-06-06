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2020-06-06T09:42
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В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие
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РИА Новости

В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие

09:42 06.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ДНР на КПП в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
08:42
В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из стрелкового оружия.
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9 декабря 2019, 21:34
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