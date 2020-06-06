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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T09:46
https://ria.ru/20200606/1572555025.html
Главный санврач Украины порекомендовал не открывать детские лагеря
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572554882_0:0:3276:1843_1036x0_80_0_0_5131482b46ba2b8e74effe3842a74420.jpg
РИА Новости

Главный санврач Украины порекомендовал не открывать детские лагеря

09:42 06.06.2020 (обновлено: 09:46 06.06.2020)
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© Фото : Министерство здравоохранения УкраиныГлавный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
© Фото : Министерство здравоохранения Украины
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что этим летом открывать детские оздоровительные лагеря может быть небезопасно в связи с коронавирусной инфекцией.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране составляет 25964, всего умерли 762 человека, 11372 выздоровели.
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"Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций. В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации", - заявил Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
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