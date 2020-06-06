Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T09:41
https://ria.ru/20200606/1572554994.html
В Якутии установили особый противопожарный режим
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047872_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0add125e59328ce2ecbfa237612ce3f7.jpg
РИА Новости

В Якутии установили особый противопожарный режим

09:41 06.06.2020
183
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Особый противопожарный режим установлен в Якутии до 30 июня, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
"В Якутии распоряжением главы региона Айсена Николаева из-за сухой, жаркой и ветреной погоды в целях недопущения массового возникновения лесных пожаров с 5 по 30 июня установлен особый противопожарный режим", - рассказали в оперштабе.
Лесной пожар
06:16
В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Органам местного самоуправления рекомендовано принять меры по недопущению проведения выжигания сухой травяной растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, провести разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности и порядке действий в случае возникновения ЧС.
По данным Главного управления МЧС России, с начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрирован 81 природный пожар.
Лесной пожар
25 мая, 11:11
В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за лесного пожара
200000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Рекомендуем
Шелкопряд
Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
Отец троих детей Николай
Как отец и трое сыновей пытаются наладить жизнь после страшной потери
Сырокопченая колбаса
Китайское СМИ восхитилось российской колбасой
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
Ургант высмеял чиновников после ЧС в Норильске
Ургант высмеял чиновников, "узнавших из соцсетей" о ЧП в Норильске
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Москва видит заинтересованность США и талибов выполнять соглашение о мире
Президент России Владимир Путин
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Юлия Норкина
Певица Наталья Штурм рассказала о шоке от смерти Юлии Норкиной
Алма-Ата
Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным
Электронное табло с символикой доллара в Москве
Эксперты объяснили, почему доллар стал основной резервной валютой в мире
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова предложила Гергиеву обсудить вопросы работы открытых площадок
Скриншот видео очевидца из Буйнакска
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния