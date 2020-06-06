В Якутии установили особый противопожарный режим

ЯКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Особый противопожарный режим установлен в Якутии до 30 июня, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
"В Якутии распоряжением главы региона Айсена Николаева из-за сухой, жаркой и ветреной погоды в целях недопущения массового возникновения лесных пожаров с 5 по 30 июня установлен особый противопожарный режим", - рассказали в оперштабе.
Органам местного самоуправления рекомендовано принять меры по недопущению проведения выжигания сухой травяной растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, провести разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности и порядке действий в случае возникновения ЧС.
По данным Главного управления МЧС России, с начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрирован 81 природный пожар.