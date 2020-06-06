Коллега рассказала, какой была Юлия Норкина

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Коллега теле- и радиоведущей Юлии Норкиной Елена Афонина в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что журналистка была гиперэмоциональным человеком с "фантастически обостренным" чувством справедливости.
Афонина отметила, что никто не умел защищать людей так, как могла делать это Норкина.
"Она откликалась на абсолютно любую беду, к ней можно было обратиться, и она поднимала какие-то свои связи — старалась как-то помочь", — рассказала Афонина.
Коллега журналистки восхищалась некоторыми поступками Норкиной, о которых узнавали случайно. Афонина привела в пример то, как она помогала Донбассу.
"На мой взгляд она была одним из самых честных людей", — добавила коллега Норкиной.
Журналистке и супруге телеведущего Андрея Норкина было 52 года. Она вела программы на радио и телевидении.
По словам друга Норкиной Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта. В последнее время, по его словам, женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
Прощание с Норкиной пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино.