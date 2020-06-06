Спасатели создали резерв боновых заграждений на месте ЧП в Норильске

"Вчера еще добавили. Добавили, потому что в этом появилась потребность. Боны есть. Вчера Ил-76 МЧС России привез дополнительные боновые заграждения. Они в резерве существуют. Если они понадобятся, мы их, конечно, поставим", - сказал Чуприян.