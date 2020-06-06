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2020-06-06T09:37
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Спасатели создали резерв боновых заграждений на месте ЧП в Норильске
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РИА Новости

Спасатели создали резерв боновых заграждений на месте ЧП в Норильске

09:37 06.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 июн – РИА Новости. Дополнительные боновые заграждения доставили в Норильск, где произошла авария с разливом дизельного топлива, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
"Вчера еще добавили. Добавили, потому что в этом появилась потребность. Боны есть. Вчера Ил-76 МЧС России привез дополнительные боновые заграждения. Они в резерве существуют. Если они понадобятся, мы их, конечно, поставим", - сказал Чуприян.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
09:26
На месте ЧП в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси
Ранее он отметил, что спасателям удалось собрать более 700 тонн водонефтяной смеси и абсорбировать территорию на площади 14,6 тысячи квадратных метров.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
Устранение последствия разлива топлива под Норильском
Вчера, 22:44
Съемки с воздуха: устранение последствия разлива топлива под НорильскомМЧС показало с воздуха работу специалистов, устраняющих последствия разлива топлива под Норильском.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАлександр ЧуприянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
На месте ЧП в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси
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