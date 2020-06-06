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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T09:28
https://ria.ru/20200606/1572554734.html
В ЛНР не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303663_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_0a6b10190fc0531c3fdba2bc5bb81e24.jpg
РИА Новости

В ЛНР не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки

09:28 06.06.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Медики не выявили в самопровозглашенной Луганской народной республике новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 5 июня в республике были выявлены 429 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
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"Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской народной республике, согласно проведенным исследованиям 5 июня, не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
В минздраве уточнили, что за минувшие сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" выписали 16 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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