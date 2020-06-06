В ЛНР не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки

ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Медики не выявили в самопровозглашенной Луганской народной республике новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 5 июня в республике были выявлены 429 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
"Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской народной республике, согласно проведенным исследованиям 5 июня, не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
В минздраве уточнили, что за минувшие сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" выписали 16 человек.
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