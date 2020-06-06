Москва видит заинтересованность США и талибов выполнять соглашение о мире

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Существуют основания для оптимизма относительно будущего Афганистана, Россия видит, что США и радикальное движение "Талибан" заинтересованы в скорейшем выполнении подписанного ими соглашения о мире и запуске межафганских переговоров, сказал специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Конечно, есть основания для оптимизма относительно будущего (Афганистана). Мы приветствует подписание соглашения между США и движением "Талибан", состоявшееся в Дохе 29 февраля, и убеждены, что это прокладывает путь для нахождения пути для устойчивого процесса урегулирования ситуации в стране. Мы видим, что обе стороны - США и движение "Талибан" - заинтересованы в скорейшем выполнении соглашения и запуске межафганских переговоров ка можно скорее", - сказал Кабулов в интервью изданию The Hindu.
По его словам, запуск межафганских переговоров будет зависеть в большей степени от того, как власти Афганистана смогут выполнить обмен пленными с "Талибаном" и создать команду переговорщиков, с которой талибы захотят вести диалог.
"Главной предпосылкой успешного межафганского диалога является готовность противоборствующих сторон вести переговоры с целью установления прочного мира в Афганистане. Однако, в настоящий момент существует два основных препятствия для запуска межафганских переговоров: завершение обмена пленными и создание Кабулом команды переговорщиков. Возможно, что когда процесс переговоров будет запущен, могут возникнуть новые сложности. Диалог противоборствующих сторон будет нелегким, но при наличии твердой взаимной приверженности достижению соглашения успех рано или поздно будет достигнут", - добавил Кабулов.
Ранее на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.