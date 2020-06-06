Москва видит заинтересованность США и талибов выполнять соглашение о мире

"Конечно, есть основания для оптимизма относительно будущего (Афганистана). Мы приветствует подписание соглашения между США и движением "Талибан", состоявшееся в Дохе 29 февраля, и убеждены, что это прокладывает путь для нахождения пути для устойчивого процесса урегулирования ситуации в стране. Мы видим, что обе стороны - США и движение "Талибан" - заинтересованы в скорейшем выполнении соглашения и запуске межафганских переговоров ка можно скорее", - сказал Кабулов в интервью изданию The Hindu.