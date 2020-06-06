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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T09:30
https://ria.ru/20200606/1572554556.html
В Москве число выздоровевших от COVID-19 превысило сто тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Москве число выздоровевших от COVID-19 превысило сто тысяч

09:23 06.06.2020 (обновлено: 09:30 06.06.2020)
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса пациентов в Москве увеличилось на 3073 и превысило 100 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100 431", - сообщила Ракова.
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Заммэра напомнила, что горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать донорами плазмы. Также они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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