В Нью-Йорке двух полицейских отстранили за применение силы к протестующим

Как отмечает телеканал, речь идет о двух разных инцидентах, которые были сняты на видео. В первом случае офицер полиции толкнул женщину, которая в результате упала на землю. Во втором полицейский сорвал с демонстранта маску и распылил ему в лицо перцовый спрей.
Шеф полиции Нью-Йорка заявил, что оба сотрудника временно отстранены без права на сохранение зарплаты, их может ждать дисциплинарное взыскание.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.