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2020-06-06T09:22
https://ria.ru/20200606/1572554501.html
В Нью-Йорке двух полицейских отстранили за применение силы к протестующим
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РИА Новости

В Нью-Йорке двух полицейских отстранили за применение силы к протестующим

09:22 06.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкСотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
Сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
© РИА Новости / Брайан Смит
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Сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двое полицейских в Нью-Йорке временно отстранены от службы за применение силы в отношении протестующих, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление шефа полиции города.
Как отмечает телеканал, речь идет о двух разных инцидентах, которые были сняты на видео. В первом случае офицер полиции толкнул женщину, которая в результате упала на землю. Во втором полицейский сорвал с демонстранта маску и распылил ему в лицо перцовый спрей.
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Шеф полиции Нью-Йорка заявил, что оба сотрудника временно отстранены без права на сохранение зарплаты, их может ждать дисциплинарное взыскание.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Эта страна не так уж всесильна. Что показали протесты в СШАИмидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет польское СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал публикацию.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНью-Йорк (город)МиннеаполисСШАВ мире
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