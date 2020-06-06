Источник: глава парламента Ливии посетит Москву с официальным визитом

БЕНГАЗИ, 6 июн - РИА Новости. Глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акиля Салех посетит с официальным визитом Москву для обсуждения политического процесса в стране, заявил РИА Новости ливийский дипломатический источник из Палаты.
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"Глава Палаты представителей Ливии, вероятно, совершит завтра (в воскресенье – ред.) официальный визит в российскую столицу Москву для проведения переговоров и консультаций по политическому процессу в стране", - подчеркнул источнику.
В конце апреля глава ливийского парламента выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Он предложил дорожную карту, состоящую из нескольких пунктов. Согласно его предложению, каждый из трех регионов (три исторических области Ливии: Триполитания, Киренаика и Феццан) выбирает того, кто будет их представлять в Президентском совете, который будет состоять из руководителя совета и двух его заместителей. Салех просил генсека ООН поддержать свои предложения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.