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РИА Наука
2020-06-06T09:08
https://ria.ru/20200606/1572554223.html
Канадский эксперт призвал найти альтернативу планам США по освоению Луны
https://cdn24.img.ria.ru/images/156328/06/1563280670_0:195:2847:1796_1036x0_80_0_0_9c97550ab09e2cb6eca2674af9495e9f.jpg
РИА Новости

Канадский эксперт призвал найти альтернативу планам США по освоению Луны

09:08 06.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛуна в небе
Луна в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Луна в небе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Космические державы должны обсудить альтернативу предложенному США сотрудничеству по освоению Луны Artemis Accords, американский подход неприемлем, добычу ресурсов в космосе необходимо контролировать через международный механизм, считает профессор Университета Британской Колумбии (University of British Columbia) в Ванкувере Майкл Байерс (Michael Byers).
"России следует обсуждать с другими странами, в том числе Канадой, Францией, Германией, Италией, Индией и Китаем, развитие альтернативного Artemis Accords подхода", - заявил РИА Новости профессор, один из основателей Института космического пространства (Outer Space Institute) Университета Британской Колумбии.
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По словам эксперта, "Artemis Accords должны вызывать озабоченность каждой страны, поскольку они пытаются заменить многосторонние переговоры двусторонними".
По замечанию специалиста, США "также добиваются более широкого признания того, что компании, ведущие добычу ресурсов в космосе должны регулироваться только (законодательством) своих стран". "Но, как засвидетельствовано в Договоре о космосе 1967 года (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела), космос – "достояние всего человечества", поэтому все страны должны быть вовлечены в переговоры новых или усовершенствованных правил", - подчеркивает Байерс.
Специалист в области космического права подчеркивает, что "государственные правила недостаточны, поскольку могут вести к применению практики "удобного флага" (по аналогии с практикой в международном судоходстве, когда иностранные судовладельцы ходят под флагом страны, правительство которой предоставляет им более льготные условия - ред.) с очень низкими стандартами и правоприменением", - предупреждает он.
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"Что необходимо вместо этого, так это международный механизм регулирования добычи ресурсов в космосе, схожий с Международным органом по морскому дну, который регулирует глубоководную добычу", - предлагает профессор.
Агентство Рейтер 5 мая со ссылкой на источники написало, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. Сообщалось, что к нему планируют привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет. Сообщения вызвали резкую критику Москвы: глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил планы США с вторжением в Ирак и Афганистан.
Позднее НАСА опубликовало документ Artemis Accords, в котором заявило, что Вашингтон надеется на заключение двусторонних соглашений по сотрудничеству в освоении Луны и других космических объектов. Позже стало известно, что 9 июня глава НАСА Джим Брайденстайн проведет видео-конференцию, в ходе которой расскажет об американских планах по исследованию и освоению Луны. Как сообщили РИА Новости в НАСА, в числе участников брифинга - участники проекта МКС (Россия, а также космические агентства Европы, Канады и Японии) и другие страны.
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Администрация Трампа объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно. В США многократно подчеркивали, что НАСА реализует программу на основе взаимодействия с коммерческими партнерами, а также рассчитывает на международное взаимодействие.
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