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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T08:55
https://ria.ru/20200606/1572553986.html
Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19

08:55 06.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-тесты на коронавирус
Экспресс-тесты на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспресс-тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россиянам, которые планируют покинуть индонезийский остров Бали вывозными рейсами 11 и 14 июня не придется предъявлять местным властям результаты тестирования на COVID-19, сообщило посольство РФ в Индонезии.

"Посольству России в Индонезии удалось добиться согласия властей Бали и администрации аэропорта Нугах Раи на то, чтобы к россиянам, которые вылетают в Россию на вывозных рейсах 11 и 14 июня, не применялись требования относительно предъявления негативных результатов RAPID-теста на COVID-19", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллионов случаев заражения, свыше 376 тысячи человек скончались.
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2300415
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Бали (остров)ВОЗИндонезияВ мире
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