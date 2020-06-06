Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"

Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса. Архивное фото

Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса

МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Правительство Правительство Венесуэлы изменило правила карантина по коронавирусу, согласно которым 7 дней работы будут для всех чередоваться недельными перерывами, ранее действовала более строгая формула санитарных ограничений - 5+10.

"Первая неделя послаблений прошла очень хорошо, показав пример гражданской осознанности и совести. Теперь переходим к формуле 7+7 - семь дней работы после семи дней карантина при строгом соблюдении санитарных мер", - написал президент Николас Мадуро в своём микроблоге в Twitter

Метод 7+7 не будет действовать для приграничных районов, уязвимых к распространению вируса, тогда как в большинстве штатов предстоящие выходные объявлены рабочими перед недельным перерывом.

Меры правительства по борьбе с эпидемией COVID-19 допускают работу компаний из 10 основных секторов экономики, хотя вице-президент Дэлси Родригес пообещала на предстоящей неделе рассмотреть запросы отраслей, где работа сейчас запрещена.

По последней информации минздрава, в Венесуэле выявлены 2145 случаев COVID-19, от осложнений скончались 20 человек.