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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T08:54
https://ria.ru/20200606/1572553953.html
Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570445716_0:175:1669:1114_1036x0_80_0_0_aab3ac66745759f6e142def5f01d7c40.jpg
РИА Новости

Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"

08:54 06.06.2020
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© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкМедики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса. Архивное фото
МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Правительство Венесуэлы изменило правила карантина по коронавирусу, согласно которым 7 дней работы будут для всех чередоваться недельными перерывами, ранее действовала более строгая формула санитарных ограничений - 5+10.
"Первая неделя послаблений прошла очень хорошо, показав пример гражданской осознанности и совести. Теперь переходим к формуле 7+7 - семь дней работы после семи дней карантина при строгом соблюдении санитарных мер", - написал президент Николас Мадуро в своём микроблоге в Twitter.
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Метод 7+7 не будет действовать для приграничных районов, уязвимых к распространению вируса, тогда как в большинстве штатов предстоящие выходные объявлены рабочими перед недельным перерывом.
Меры правительства по борьбе с эпидемией COVID-19 допускают работу компаний из 10 основных секторов экономики, хотя вице-президент Дэлси Родригес пообещала на предстоящей неделе рассмотреть запросы отраслей, где работа сейчас запрещена.
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По последней информации минздрава, в Венесуэле выявлены 2145 случаев COVID-19, от осложнений скончались 20 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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