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2020-06-06T08:42
https://ria.ru/20200606/1572553692.html
В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

08:42 06.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики восьмые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в субботу РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"За 5 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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