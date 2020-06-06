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2020-06-06T08:42
https://ria.ru/20200606/1572553654.html
Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
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РИА Новости

Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы

08:42 06.06.2020
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© AP Photo / Vita Jureviciene Морской порт Клайпеды
 Морской порт Клайпеды
© AP Photo / Vita Jureviciene
Морской порт Клайпеды. Архивное фото
МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Первый танкер с почти 80 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ", - говорится в комментарии Тищенко, поступившем в агентство.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
15 мая, 20:36Сказано в эфире
"Как это ни смешно". Эксперт оценил закупку Белоруссией нефти в США Белоруссия начинает закупать нефть в США, сообщили в Минске. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, по его мнению, это нужно Минску.
Как отметил пресс-секретарь, для Белоруссии это двенадцатая танкерная поставка в этом году от поставщиков, альтернативных российским. "Общий объем танкерных поставок уже превысил один миллион тонн нефти", - заметил Тищенко.
В мае глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что республика начинает закупку нефти из США. По его словам, это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом республики Александром Лукашенко.
Госсекретарь США Майк Помпео
15 мая, 15:45
США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в импорте энергоносителей
До этого в "Белнефтехиме" говорили, что белорусская сторона рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши. Лукашенко также заявлял, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти от Балтики в республику.
Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
2 июня, 12:01
Белоруссия планирует поставки нефти в июне от десяти российских компаний
296821147
Обсудить 3
БелнефтехимВладимир МакейАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
По этому поводу надо провести в Минске праздничное шествие)))))). Если серьёзно, то это показательный пример того, как дурь руководителя, загоняет белорусскую экономику в ещё большую яму. Желаю им не останавливаться на достигнутом. Майдан не заставит себя долго ждать.
6 июня, 09:10
Арсений Новиков
13910025
Порадуемся за соседей. Кажется, они нашли более богатых братьев. Успехов в обмене молочных продуктов на нефть с газом.
6 июня, 10:26
ТМТоварищ Мaузер
1210114
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