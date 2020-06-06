Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Причинами нашествия шелкопряда в Сибири могли стать прошлогодние пожары и засушливая весна, сообщили опрошенные РИА Новости специалисты.

Ранее стало известно, что обследования леса в Якутии выявили очаги массового размножения шелкопряда. В пресс-службе Минэкологии сообщали РИА Новости, что специалистами обнаружено 30-40 шелкопрядов на квадратный метр, это является критической нормой.

"Динамика численности сибирского шелкопряда определяется в основном климатическими факторами, например засухой. Большую роль в возникновении вспышки играют пожары, которые в значительной степени снижают биологическую устойчивость насаждений, кроме того, пожары уничтожают естественных врагов сибирского шелкопряда — энтомофагов, обитающих в подстилке", — сообщили агентству в Рослесхозе.

Как уточнил энтомолог Илья Гомыранов, вспышка этого года может быть связана с теплой погодой в азиатской части нашей страны на протяжении нескольких последних лет, что приводит к переходу на однолетний цикл развития у шелкопряда.

"Развитие у этой бабочки довольно длительное: гусеницы зимуют обычно дважды, но в теплых регионах или в более теплые годы развитие может проходить и за один год", — рассказал агентству Гомыранов.

Он также отметил, что периодические крупномасштабные вспышки массового размножения шелкопряда приводят к значительным изменениям структуры таежных лесов, разрушению древостоев и смене лесных формаций. В периоды между вспышками шелкопряд не наносит серьезных повреждений лесным массивам, предпочитая зрелые хвойные леса с преобладанием пихты.

Сибирский шелкопряд — природный вид на территории России. Он распространен в пределах Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов, а на севере ареал вида доходит до Якутии.