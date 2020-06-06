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2020-06-06T19:00
https://ria.ru/20200606/1572553501.html
Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
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РИА Новости

Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири

08:30 06.06.2020 (обновлено: 19:00 06.06.2020)
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© Фото : Vladimir Petko, V.N. Sukachev Institute of Forest SB RAS (Russia), Bugwood.orgШелкопряд
Шелкопряд
© Фото : Vladimir Petko, V.N. Sukachev Institute of Forest SB RAS (Russia), Bugwood.org
Шелкопряд. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Причинами нашествия шелкопряда в Сибири могли стать прошлогодние пожары и засушливая весна, сообщили опрошенные РИА Новости специалисты.
Ранее стало известно, что обследования леса в Якутии выявили очаги массового размножения шелкопряда. В пресс-службе Минэкологии сообщали РИА Новости, что специалистами обнаружено 30-40 шелкопрядов на квадратный метр, это является критической нормой.
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"Динамика численности сибирского шелкопряда определяется в основном климатическими факторами, например засухой. Большую роль в возникновении вспышки играют пожары, которые в значительной степени снижают биологическую устойчивость насаждений, кроме того, пожары уничтожают естественных врагов сибирского шелкопряда — энтомофагов, обитающих в подстилке", — сообщили агентству в Рослесхозе.

Как уточнил энтомолог Илья Гомыранов, вспышка этого года может быть связана с теплой погодой в азиатской части нашей страны на протяжении нескольких последних лет, что приводит к переходу на однолетний цикл развития у шелкопряда.
"Развитие у этой бабочки довольно длительное: гусеницы зимуют обычно дважды, но в теплых регионах или в более теплые годы развитие может проходить и за один год", — рассказал агентству Гомыранов.
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Он также отметил, что периодические крупномасштабные вспышки массового размножения шелкопряда приводят к значительным изменениям структуры таежных лесов, разрушению древостоев и смене лесных формаций. В периоды между вспышками шелкопряд не наносит серьезных повреждений лесным массивам, предпочитая зрелые хвойные леса с преобладанием пихты.
Сибирский шелкопряд — природный вид на территории России. Он распространен в пределах Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов, а на севере ареал вида доходит до Якутии.
Как уточнил ученый, гусеницы питаются хвоей почти всех хвойных пород. Но предпочитают пихту, ель, лиственницу. В меньшей степени повреждаются разные виды сосен.
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