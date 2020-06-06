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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T08:17
https://ria.ru/20200606/1572553433.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022

08:17 06.06.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось еще на 15 и достигло 4022, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую пятницу число зарегистрированных случаев выросло до 4007, 16 пациентов скончались, 3227 выздоровели.
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"По состоянию на 6 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4022", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу всего было зафиксировано 68 новых случаев COVID-19, в четверг – 96, в среду - 83.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 759 пациентов с COVID-19, в том числе десять - в тяжелом состоянии, трое - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
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С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открываются мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновится работа городских и пригородных автобусов.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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