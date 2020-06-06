В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в городе Редландс в американском штате Калифорния, сообщает телеканал CBSLA со ссылкой на местную полицию.
Самолет Cessna 172 врезался в холм, в результате крушения все три человека, находившихся на борту, погибли.
#BREAKING UPDATE: Officials say there were no survivors after a single-engine plane crashed into a hillside in Redlands, near Yucaipa https://t.co/BVd9uQsJQK— CBS Los Angeles (@CBSLA) June 6, 2020