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2020-06-06T15:48
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Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
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РИА Новости

Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири

08:13 06.06.2020 (обновлено: 15:48 06.06.2020)
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© Фото : entomartШелкопряд
Шелкопряд
© Фото : entomart
Шелкопряд. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нашествие Сибирского шелкопряда представляет серьезную угрозу, последствия деятельности этого насекомого будут зависеть от проводимых мероприятий по борьбе с вредителем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
Ранее стало известно, что обследования леса в Якутии выявили очаги массового размножения шелкопряда. В пресс-службе Минэкологии сообщали РИА Новости, что специалистами обнаружено 30-40 шелкопрядов на квадратный метр, что является критической нормой.
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Как уточнили агентству в Рослесхозе, сибирский шелкопряд относится к числу особо опасных вредителей лесов. Ежегодно им повреждается несколько сот тысяч гектаров ценных хвойных лесов. Рослесхоз ежегодно тратит на борьбу с насекомым от 50 до 200 миллионов рублей.

"Вспышка массового размножения обычно длится два-четыре года. Вероятность гибели поврежденных насаждений зависит от многих факторов и прежде всего от того, будут или нет проводиться мероприятия по борьбе. Кроме того, сейчас повреждается в основном лиственница, которая при благоприятных условиях выдерживает двух-трехкратное полное объедание", — пояснили в Рослесхозе.

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Ведомство отмечает, что наиболее распространенный способ борьбы с шелкопрядом — опрыскивание лесных насаждений с помощью авиации биологическими или химическими инсектицидами.
Специалисты лесного ведомства напомнили, что вспышки массового размножения Сибирского шелкопряда имеют ярко выраженный цикличный характер с периодом в 11-12 лет.
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Новости - ЭкологияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
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А под шелкопрядами подразумеваются китайцы?
6 июня, 18:56
Владимир Белов
1511001
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