Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нашествие Сибирского шелкопряда представляет серьезную угрозу, последствия деятельности этого насекомого будут зависеть от проводимых мероприятий по борьбе с вредителем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
Ранее стало известно, что обследования леса в Якутии выявили очаги массового размножения шелкопряда. В пресс-службе Минэкологии сообщали РИА Новости, что специалистами обнаружено 30-40 шелкопрядов на квадратный метр, что является критической нормой.
Как уточнили агентству в Рослесхозе, сибирский шелкопряд относится к числу особо опасных вредителей лесов. Ежегодно им повреждается несколько сот тысяч гектаров ценных хвойных лесов. Рослесхоз ежегодно тратит на борьбу с насекомым от 50 до 200 миллионов рублей.
"Вспышка массового размножения обычно длится два-четыре года. Вероятность гибели поврежденных насаждений зависит от многих факторов и прежде всего от того, будут или нет проводиться мероприятия по борьбе. Кроме того, сейчас повреждается в основном лиственница, которая при благоприятных условиях выдерживает двух-трехкратное полное объедание", — пояснили в Рослесхозе.
Ведомство отмечает, что наиболее распространенный способ борьбы с шелкопрядом — опрыскивание лесных насаждений с помощью авиации биологическими или химическими инсектицидами.
Специалисты лесного ведомства напомнили, что вспышки массового размножения Сибирского шелкопряда имеют ярко выраженный цикличный характер с периодом в 11-12 лет.