Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири

"Вспышка массового размножения обычно длится два-четыре года. Вероятность гибели поврежденных насаждений зависит от многих факторов и прежде всего от того, будут или нет проводиться мероприятия по борьбе. Кроме того, сейчас повреждается в основном лиственница, которая при благоприятных условиях выдерживает двух-трехкратное полное объедание", — пояснили в Рослесхозе.