В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Верховный суд Бразилии в пятницу постановил прекратить полицейские рейды в фавелах Рио-де-Жанейро на время пандемии COVID-19, передает агентство Рейтер.
Сообщается, что судья Эдсон Фачин постановил прекратить все рейды полиции "кроме абсолютно исключительных случаев".
Как отмечает агентство, запрет введен на фоне роста недовольства относительно жестоких методов, применяемых местной полицией.
По последним данным, всего в Бразилии выявлен 645 771 случай заражения коронавирусом нового типа, скончались 35 026 человек с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.