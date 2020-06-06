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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T07:35
https://ria.ru/20200606/1572552998.html
В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_c760963fc923c2ed3ca125b16b22e695.jpg
РИА Новости

В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19

07:35 06.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
БИШКЕК, 6 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 6 июня 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
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По его словам, среди новых зараженных 11 медработников. Выздоровели 20 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1974, из которых 389 - медработники. Погибли 22 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1360 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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