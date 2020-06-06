В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19

"На 6 июня 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1974, из которых 389 - медработники. Погибли 22 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1360 пациентов.