БИШКЕК, 6 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 6 июня 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных 11 медработников. Выздоровели 20 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1974, из которых 389 - медработники. Погибли 22 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1360 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.