В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек

НОВОСИБИРСК, 6 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 6 июня в Новосибирской области за сутки зафиксировано 107 новых случаев COVID-19. Пятьдесят пациентов выздоровели. Два человека скончались: женщина в возрасте 78 лет и мужчина в возрасте 79 лет", — говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе зафиксирован 3441 случай заражения. В том числе 216 детей. С выздоровлением выписаны 1356 человек, 40 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ — десять пациентов", — сообщает оперштаб.
В детскую больницу № 3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1506. Еще 219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Новосибирской области.
Всего в Новосибирской области провели 132,3 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1846 жителей области, 19 156 человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.