В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек

"По данным оперативного штаба, на утро 6 июня в Новосибирской области за сутки зафиксировано 107 новых случаев COVID-19. Пятьдесят пациентов выздоровели. Два человека скончались: женщина в возрасте 78 лет и мужчина в возрасте 79 лет", — говорится в сообщении.