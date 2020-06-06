В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 407, скончались 33 заболевших, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 475 случаях заболевания и 30 летальных исходах за сутки.
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 183 678 случаев заболевания, скончались 8 646 пациентов с COVID-19, почти 168,9 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 326), Северном Рейне-Вестфалии (38 524) и Баден-Вюртемберге (34 898). В Берлине зафиксированы 6 964 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.