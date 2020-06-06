Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда

"Последние слова Джоржа Флойда были: "Я не могу дышать", и они эхом отзываются в сердце нашей нации... Для президента приписать ему другие слова - очевидная подлость", - сказал Байден, выступая перед избирателями в штате Делавэр. Трансляцию вели ведущие телеканалы США.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.