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2020-06-06T06:24
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Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
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РИА Новости

Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда

06:24 06.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloКандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
© AP Photo / John Minchillo
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал слова действующего главы государства Дональда Трампа, что погибший в результате действий полиции Джордж Флойд порадовался бы результатам американской экономики и росту занятости среди афроамериканцев.
Известно, что Флойд потерял работу из-за пандемии коронавируса. Ранее Трамп в своем выступлении предположил, что рост занятости в США для Флойда мог бы быть хорошей новостью.
"Последние слова Джоржа Флойда были: "Я не могу дышать", и они эхом отзываются в сердце нашей нации... Для президента приписать ему другие слова - очевидная подлость", - сказал Байден, выступая перед избирателями в штате Делавэр. Трансляцию вели ведущие телеканалы США.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
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