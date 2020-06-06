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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-06T06:20
https://ria.ru/20200606/1572552658.html
Пальмирцы восстанавливают поврежденные террористами финиковые плантации
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39658/09/396580914_0:216:2788:1784_1036x0_80_0_0_2677f0eda22ae1e2d64893d564f08cda.jpg
РИА Новости

Пальмирцы восстанавливают поврежденные террористами финиковые плантации

06:20 06.06.2020
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© РИА Новости / А. Басенко / Перейти в фотобанкФиниковая роща
Финиковая роща
© РИА Новости / А. Басенко
Перейти в фотобанк
Финиковая роща. Архивное фото
ПАЛЬМИРА (Сирия), 6 июн – РИА Новости. Работники сельскохозяйственного комплекса сирийского города Пальмира пытаются вернуть к жизни пальмы на финиковой плантации, уцелевшие после боевиков, сообщил журналистам директор сельхозпредприятия Пальмиры Ахмад Юзеф.
"Террористы специально запретили крестьянам приходить сюда и заботиться об урожае и пальмах, чтобы уничтожить сельское хозяйство и лишить людей средств к существованию. За мной вы видите погибшие пальмы - их уже не спасти. И в этом году урожая не будет, потому что о пальмах никто не заботился, не поливал. Сейчас главное спасти деревья, чтобы они могли плодоносить хотя бы в следующем году", - сказал Юзеф.
Он пояснил, что каждое дерево способно дать до 400 килограммов фруктов. К работам на финиковой плантации пальмирцы смогли приступить только после того, как поле проверили саперы и убедились, что теперь здесь безопасно.
Город продолжает принимать возвращающихся беженцев, продолжается восстановление системы водоснабжения. В Пальмире есть несколько колодцев глубиной около 50 метров, откуда берут воду, а затем развозят. Наиболее нуждающимся слоям местного населения приходится пока довольствоваться этим.
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"Главная сложность в восстановлении централизованного водоснабжения в том, что водопроводные сети были повреждены террористами больше других объектов в городе. Есть несколько частей города, где нет воды, потому что там очень сильно повреждены трубы, по которым идет вода", - рассказал представитель компании водоснабжения Пальмир Даххам Ассаи.
Как отметил мэр Пальмиры Фарид Асмад, больше всего повреждены госучреждения города.
"Мы установили план по воссозданию государственных учреждений, чтобы улучшить жизнь людей. К сожалению, все государственные учреждения Пальмиры были уничтожены террористами и сейчас мы находимся в процессе восстановления", - сказал Асмад.
Мирная жизнь активно восстанавливается не только в Пальмире. Как рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон, всего с июля 2018 года в Сирии восстановили 957 образовательных и 238 медицинских учреждений. За это время были отремонтированы шесть автомобильных мостов и почти 1,3 тысячи километров автодорог, проложены почти 1,2 тысячи километров линий электропередачи.
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В стране продолжается разминирование. От взрывоопасных предметов очищено более 3 тысяч гектаров территории, 3112 зданий и сооружений и почти 300 километров дорог. Всего обнаружено и уничтожено больше 35 тысяч взрывоопасных предметов, более 5 тысяч из которых – самодельные.
Беженцы возвращаются в Сирию из-за границы. Число вернувшихся перевалило за 800 тысяч. На границах развернуты 10 пунктов пропуска. Внутри страны пункты приема беженцев в 413 населенных пунктах способны принять более 1,5 миллиона человек.
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