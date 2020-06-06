Пальмирцы восстанавливают поврежденные террористами финиковые плантации

ПАЛЬМИРА (Сирия), 6 июн – РИА Новости. Работники сельскохозяйственного комплекса сирийского города Работники сельскохозяйственного комплекса сирийского города Пальмира пытаются вернуть к жизни пальмы на финиковой плантации, уцелевшие после боевиков, сообщил журналистам директор сельхозпредприятия Пальмиры Ахмад Юзеф.

"Террористы специально запретили крестьянам приходить сюда и заботиться об урожае и пальмах, чтобы уничтожить сельское хозяйство и лишить людей средств к существованию. За мной вы видите погибшие пальмы - их уже не спасти. И в этом году урожая не будет, потому что о пальмах никто не заботился, не поливал. Сейчас главное спасти деревья, чтобы они могли плодоносить хотя бы в следующем году", - сказал Юзеф.

Он пояснил, что каждое дерево способно дать до 400 килограммов фруктов. К работам на финиковой плантации пальмирцы смогли приступить только после того, как поле проверили саперы и убедились, что теперь здесь безопасно.

Город продолжает принимать возвращающихся беженцев, продолжается восстановление системы водоснабжения. В Пальмире есть несколько колодцев глубиной около 50 метров, откуда берут воду, а затем развозят. Наиболее нуждающимся слоям местного населения приходится пока довольствоваться этим.

"Главная сложность в восстановлении централизованного водоснабжения в том, что водопроводные сети были повреждены террористами больше других объектов в городе. Есть несколько частей города, где нет воды, потому что там очень сильно повреждены трубы, по которым идет вода", - рассказал представитель компании водоснабжения Пальмир Даххам Ассаи.

Как отметил мэр Пальмиры Фарид Асмад, больше всего повреждены госучреждения города.

"Мы установили план по воссозданию государственных учреждений, чтобы улучшить жизнь людей. К сожалению, все государственные учреждения Пальмиры были уничтожены террористами и сейчас мы находимся в процессе восстановления", - сказал Асмад.

Мирная жизнь активно восстанавливается не только в Пальмире. Как рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон, всего с июля 2018 года в Сирии восстановили 957 образовательных и 238 медицинских учреждений. За это время были отремонтированы шесть автомобильных мостов и почти 1,3 тысячи километров автодорог, проложены почти 1,2 тысячи километров линий электропередачи.

В стране продолжается разминирование. От взрывоопасных предметов очищено более 3 тысяч гектаров территории, 3112 зданий и сооружений и почти 300 километров дорог. Всего обнаружено и уничтожено больше 35 тысяч взрывоопасных предметов, более 5 тысяч из которых – самодельные.