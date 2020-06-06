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В России за сутки потушили 24 лесных пожара
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РИА Новости

В России за сутки потушили 24 лесных пожара

06:16 06.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 24 лесных пожара, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 12 потушенных лесных пожарах на площади 101 гектар.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 05.06.2020 в России ликвидировано 24 лесных пожара на площади 132 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи в России действовало 11 лесных пожаров на площади почти 2500 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь фиксируется в Красноярском крае - 1 356 гектаров.
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