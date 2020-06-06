В России за сутки потушили 24 лесных пожара

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 24 лесных пожара, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 12 потушенных лесных пожарах на площади 101 гектар.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 05.06.2020 в России ликвидировано 24 лесных пожара на площади 132 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи в России действовало 11 лесных пожаров на площади почти 2500 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь фиксируется в Красноярском крае - 1 356 гектаров.