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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T06:11
https://ria.ru/20200606/1572552555.html
В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694213_0:412:2907:2047_1036x0_80_0_0_c115c874b5425f8edd9acbd73c4d4f54.jpg
РИА Новости

В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19

06:11 06.06.2020
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© REUTERS / Sebastian CastanedaПохороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
© REUTERS / Sebastian Castaneda
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
ЛИМА, 6 июн - РИА Новости. По меньшей мере, 212 заключенных в Перу умерли от COVID-19, сообщил министр юстиции Фернандо Кастаньеда.
"На данный момент 67 заключенных (находятся – ред.) в больницах, а число скончавшихся составило 212", - сказал министр в эфире телеканала Canal N.
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Кроме того, он заявил, что пандемия унесла жизни 15 сотрудников Национального пенитенциарного института, занятых контролем и надзором, 734 человека инфицированы, 17 из них были госпитализированы.
Кастаньеда также заявил, что проведено 7209 тестов на наличие вируса среди как лиц, содержащихся под стражей, так и персонала Национального пенитенциарного института по всей стране.
Кроме того, министр юстиции сообщил местному радио RPP, что указ, в котором содержатся положения, носящие исключительный характер, о разгрузке перенаселенных тюрем и центров содержания несовершеннолетних из-за риска заражения COVID-19, предоставляет контроль над решением об освобождении заключенных органам судебной власти при участии прокуратуры. Он сообщил, что органы исполнительной власти уже использовали инструменты для снижения численности заключенных, тюрьмы уже покинули 1355 заключенных. Кастаньеда добавил, что благодаря новому указу планируется освободить до 7 тысяч заключенных, отбывающих наказание за мелкие правонарушения.
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В Перу расположено 68 тюрем и, согласно статистическим данным Национального пенитенциарного института, насчитывается около 95 тысяч заключенных, при том, что тюрьмы рассчитаны на размещение 40 137 заключенных.
По последним данным, в стране зарегистрировано 183 198 случаев заражения коронавирусом нового типа, 5031 человек скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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