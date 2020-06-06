В Китае выявили пять новых случаев COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 030 случаев коронавирусной инфекции, 78 329 человек выздоровели, 67 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1771, выздоровели 1708 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены два таких случая, все ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 42 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 257 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.