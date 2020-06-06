В Китае выявили пять новых случаев COVID-19

ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил три новых случая заражения коронавирусом, также зарегистрированы два бессимптомных носителя, выздоровели два пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все три выявленных новых случая – ввозные, зарегистрированы в провинции Гуандун.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 030 случаев коронавирусной инфекции, 78 329 человек выздоровели, 67 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1771, выздоровели 1708 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены два таких случая, все ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 42 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 257 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.