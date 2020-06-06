СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты

Как напоминает агентство, чтобы официально выдвинуть кандидатуру, претенденту необходима поддержка как минимум 1991 делегата. По подсчетам аналитиков Ассошиэйтед Пресс, сейчас у Байдена 1993 голоса.

Выборы президента, а также в обе палаты конгресса намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть действующего главу Белого дома Дональда Трампа на второй срок. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, намечены на август.