СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов делегатов для официального выдвижения его кандидатуры на выборы президента, передает Ассошиэйтед Пресс.
Как напоминает агентство, чтобы официально выдвинуть кандидатуру, претенденту необходима поддержка как минимум 1991 делегата. По подсчетам аналитиков Ассошиэйтед Пресс, сейчас у Байдена 1993 голоса.
Бывший вице-президент остался единственным кандидатом от демократов после того, как из гонки вышел его последний конкурент Берни Сандерс.
Выборы президента, а также в обе палаты конгресса намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть действующего главу Белого дома Дональда Трампа на второй срок. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, намечены на август.