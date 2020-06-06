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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
2020-06-06T10:21
https://ria.ru/20200606/1572552443.html
СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568562733_790:0:2851:1159_1036x0_80_0_0_e0242aff0bc7a5a8cbd27e7fad287b91.jpg
РИА Новости

СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты

06:05 06.06.2020 (обновлено: 10:21 06.06.2020)
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов делегатов для официального выдвижения его кандидатуры на выборы президента, передает Ассошиэйтед Пресс.
Как напоминает агентство, чтобы официально выдвинуть кандидатуру, претенденту необходима поддержка как минимум 1991 делегата. По подсчетам аналитиков Ассошиэйтед Пресс, сейчас у Байдена 1993 голоса.
Бывший вице-президент остался единственным кандидатом от демократов после того, как из гонки вышел его последний конкурент Берни Сандерс.
Выборы президента, а также в обе палаты конгресса намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть действующего главу Белого дома Дональда Трампа на второй срок. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, намечены на август.
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