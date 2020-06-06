В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Военные Восточного военного округа (ВВО) приступили к развертыванию полевого многопрофильного мобильного госпиталя в Чите, сообщает Минобороны.
"Личный состав полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Восточного военного округа, совершив марш своим ходом на штатной технике из Республики Бурятия протяженностью более 700 километров, прибыл в город Чита (Забайкальский край) и приступил к его развертыванию", — говорится в сообщении.
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты обработали автомобильную технику.
В составе прибывшей колонны 133 военных, в том числе 72 медика и 31 единица специальной военной техники.
Госпиталь представляет собой полевое медподразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. В Чите развернут приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения полевого госпиталя, а также отделение анестезиологии и реанимации, лабораторию для исследования и диагностики анализов и проб.
Переброска мобильного госпиталя из Бурятии в Забайкальский край необходима для увеличения краевого коечного фонда и оказания медпомощи пациентам с коронавирусом в соответствии с поручением верховного главнокомандующего ВС Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу.
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