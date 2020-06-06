В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Жители Жители Приморья с субботы, 6 июня, могут гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами, если будут соблюдать меры безопасности, сообщает правительство региона.

"На территории Приморского края (за исключением Находкинского городского округа) с 6 июня при условии обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе "социальной дистанции", использованием средств защиты органов дыхания, разрешаются пешие прогулки, проведение пешеходных экскурсий группами до пяти человек", - говорится в сообщении.

Также разрешены посещение зоопарков группами до 5 человек, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе группами до 10 человек.

В Находкинском городском округе, где введены дополнительные меры безопасности из-за сложной эпидобстановки, с субботы также снят ряд ограничений – начнут работу организации социально-бытового обслуживания, разрешены прогулки, но пропускной режим на въезде в город сохраняется.

Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке. В городе открыли инфекционный госпиталь для людей с коронавирусом.

В Приморье зафиксировано 2211 случаев коронавируса, 1290 человек вылечились, 21 умер. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.