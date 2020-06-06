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2020-06-06T05:58
https://ria.ru/20200606/1572552285.html
В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/24/1560522466_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_13d2f02b12f903193eefd646721f4879.jpg
РИА Новости

В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами

05:58 06.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид Владивостока
Вид Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Жители Приморья с субботы, 6 июня, могут гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами, если будут соблюдать меры безопасности, сообщает правительство региона.
"На территории Приморского края (за исключением Находкинского городского округа) с 6 июня при условии обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе "социальной дистанции", использованием средств защиты органов дыхания, разрешаются пешие прогулки, проведение пешеходных экскурсий группами до пяти человек", - говорится в сообщении.
Также разрешены посещение зоопарков группами до 5 человек, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе группами до 10 человек.
В Находкинском городском округе, где введены дополнительные меры безопасности из-за сложной эпидобстановки, с субботы также снят ряд ограничений – начнут работу организации социально-бытового обслуживания, разрешены прогулки, но пропускной режим на въезде в город сохраняется.
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Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке. В городе открыли инфекционный госпиталь для людей с коронавирусом.
В Приморье зафиксировано 2211 случаев коронавируса, 1290 человек вылечились, 21 умер. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НаходкаПриморский крайОбщество
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