Четыре из пяти погибших при пожаре в Иркутской области — дети

"В результате пожара погибли пять человек, четверо малолетних детей в возрасте от одного до шести лет, а также их отец. Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу", — говорится в сообщении СУ СК.