Четыре из пяти погибших при пожаре в Иркутской области — дети

ИРКУТСК, 6 июн — РИА Новости. Четыре из пяти погибших при пожаре в частном доме в Иркутской области — дети, сообщил региональный главк Следственного комитета.
Ранее МЧС сообщило о гибели пяти человек при пожаре в частном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области.
"В результате пожара погибли пять человек, четверо малолетних детей в возрасте от одного до шести лет, а также их отец. Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу", — говорится в сообщении СУ СК.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки.