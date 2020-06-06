Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T14:41
https://ria.ru/20200606/1572552145.html
Четыре из пяти погибших при пожаре в Иркутской области — дети
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572557751_0:150:1600:1050_1036x0_80_0_0_6a36ce205a75ad439d502dd4c53b42e8.jpg
РИА Новости

Четыре из пяти погибших при пожаре в Иркутской области — дети

05:44 06.06.2020 (обновлено: 14:41 06.06.2020)
2536
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области
Пожар в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
ИРКУТСК, 6 июн — РИА Новости. Четыре из пяти погибших при пожаре в частном доме в Иркутской области — дети, сообщил региональный главк Следственного комитета.
Ранее МЧС сообщило о гибели пяти человек при пожаре в частном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области.

"В результате пожара погибли пять человек, четверо малолетних детей в возрасте от одного до шести лет, а также их отец. Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу", — говорится в сообщении СУ СК.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Вохомском районе Костромской области
30 мая, 17:21
В Костромской области двое детей погибли при пожаре в частном доме
0102224
Обсудить 2
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Зиминский районИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по выходу из самоизоляции
Автомобили полиции
В Москве безработного обокрали на пять миллионов рублей
Капельница в детской больнице
На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители
Отец троих детей Николай
Как отец и трое сыновей пытаются наладить жизнь после страшной потери
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Скриншот видео очевидца из Буйнакска
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Последствия ДТП в Приморском районе Петербурга с участием автомобиля Peugeot 206
В Петербурге опрокинулся автомобиль с иностранными студентами
Лесной пожар
В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния