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2020-06-06T16:19
https://ria.ru/20200606/1572552024.html
Эксперты объяснили, почему доллар стал основной резервной валютой в мире
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РИА Новости

Эксперты объяснили, почему доллар стал основной резервной валютой в мире

05:34 06.06.2020 (обновлено: 16:19 06.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Доллар, 235-й день рождения которого приходится на 6 июня, за прошедшее время стал основной резервной валютой в мире. Мог ли третий президент США Томас Джефферсон, предложивший установить доллар в качестве официальной денежной единицы, мечтать, что американская валюта займет доминирующее положение в международной финансовой системе?
Опрошенные РИА Новости эксперты проанализировали, в чем сила американской валюты и могут ли цифровые валюты стать ей альтернативой.

Доллар и международная финсистема

Доллар сейчас занимает доминирующее положение в международной финансовой системе, это основная резервная валюта. Сейчас более половины общего объема золотовалютных резервов стран мира хранятся в долларовых активах. В долларах проводится около 90 процентов валютных операций, в них же оформлено порядка 65 процентов международных долговых обязательств, рассказала аналитик компании "Фридом финанс" Елена Беляева. Более двух третей от общего количества выпущенных Федеральной резервной системой США банкнот (на сумму почти 700 миллиардов долларов) находятся в обращении вне Америки.
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По мнению директора аналитического департамента ИК "Регион" Валерия Вайсберга, причин для такого положения дел несколько. "Это и экономическое доминирование США, в том числе в результате двух мировых войн в Европе; и наличие очень емкого и разнообразного по инструментарию финансового и фондового рынка", — отметил он.
Советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов указывает на хорошее сочетание ликвидности долларовых активов, низкой и предсказуемой инфляции и популярности у всех поставщиков и потребителей. Даже евро пока конкурировать с долларом в международных расчетах не может, добавил он.
Доллар отличается от многих валют как раз низкой инфляцией (в США она держится на отметке примерно два процента начиная с 1981 года), а также отсутствием дефолтов по федеральному долгу с 1933 года (без учета краткосрочного технического дефолта в 1979-м), отметила Беляева.
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При этом любое доминирование чревато давлением и ответным желанием уйти от долларовой зависимости. В последние 20 лет США планомерно наращивали санкционное давление, ограничивая возможность расчетов для "провинившихся", добавил Вайсберг. Политические факторы — противостояние с США — стали главной причиной борьбы с доминированием доллара, считает Хестанов.

"Тем временем некоторые страны смогли подтянуться по уровню развития платежной системы, чтобы обеспечивать взаимную торговлю достаточным уровнем денежной массы. Кроме того, они достаточно окрепли макроэкономически: низкая инфляция, экономическая стабильность снижают волатильность курсов", — рассуждает Вайсберг о причинах отказа от долларовых расчетов.

В то же время достичь глобальных масштабов этот процесс пока не может. Сложность ухода от доллара связана, с одной стороны, с тем, что финансовые рынки в США по-прежнему самые крупные и насыщенные, а далеко не все инструменты в других национальных валютах обладают должным уровнем ликвидности (пример — евро), говорит Вайсберг.
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"Кроме того, для глобального масштаба должен быть международный консенсус, подобный Бреттон-Вудскому, относительно готовности основной доли мировой экономики пользоваться валютами, отличными от доллара (например — юанем). Ну и, наконец, должна быть готовность конкретного ЦБ взять на себя часть ноши американской ФРС по обеспечению финансовых процессов", — сказал эксперт. Таким образом, отсутствие сравнимой альтернативы мешает отказаться от доллара, резюмирует Хестанов.

Откуда он: $-доллар-гринбэк-бакс?

В 1785 году, когда доллар приняли в качестве основой валюты, в США использовались только испанские монеты — чеканка первых американских долларов началась лишь в 1794-м. Сам же знак $ первым применил богатый торговец и плантатор, ирландец по происхождению Оливер Поллок, поставлявший товары армии американских патриотов во время войны против англичан. Суммы выручки в бухгалтерских книгах он завершал значком, совмещавшим P и S — песо во множественном числе, затем S было наложено на P и упрощено.
Само слово доллар связано с историей Европы. В начале XVI века в северо‑западной Богемии чеканили монету, получившую название "иоахимсталер". Со временем остался просто "талер". Видимо, он был первой мировой валютой и назывался далеро — в Испании, дальдре — в Южных Нидерландах, далер — в Скандинавии, доллар — в Англии. После завоевания независимости конгресс США принял решение называть денежную единицу страны долларом.
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Золото-серебро — Бреттон-Вудс — Ямайка

Каково же было обеспечение доллара в разные годы? Через семь лет после признания его официальной валютой (в 1792 году) было установлено, что одна тройская унция золота эквивалентна 19,3 доллара. Однако у США не было такого золотого запаса, чтобы обеспечить весь объем выпущенных денег, и курс нацвалюты к золоту приходилось плавно снижать. Так, в 1834 году тройская унция желтого металла стоила уже 20,67 доллара (всего +7,1 процента за 42 года). До 1900 года доллар свободно обменивался на золото и серебро; с 1900 по 1934 год — только на золото.
В 1944 году было принято Бреттон-Вудское соглашение, основным принципом которого стала привязка стоимости золота к доллару в соотношении 35 за тройскую унцию. Для валют стран — участниц соглашения установили твердые обменные курсы, а центробанки этих стран обязались поддерживать стабильный курс нацвалюты к доллару, используя валютные интервенции. При этом были возможны скачкообразные изменения курсов путем девальваций или ревальваций.
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По Бреттон-Вудсу США гарантировали иностранным правительственным учреждениям и центральным банкам обмен долларов на золото в соотношении 35 долларов за тройскую унцию.
Однако развитие финансовых рынков, кризисы, инфляция делали свое дело. Кроме того, к началу 1970-х годов экономически восстановившиеся после Второй мировой войны Франция и Германия обменяли значительную часть своих долларовых активов на золото, хранившееся в американском Форт-Ноксе, сократив золотой запас США с 22 до восьми тысяч тонн, напоминает Беляева.
В итоге 37-й президент США Ричард Никсон ввел в 1971 году временный запрет на конвертацию доллара в золото для центральных банков других стран. Затем обменный курс золота повышался, хотя запрет на обмен не отменялся. В итоге спустя почти 30 лет — в 1973 году, после Ямайской международной конференции — начался переход от Бреттон-Вудса с его валютными фиксированными курсами к плавающим курсам.
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Согласно новым правилам, отменен золотой стандарт — привязка валют к золоту, ЦБ теперь могут продавать и покупать золото как обычный товар по рыночным ценам. Резервными валютами официально признаны доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, немецкая марка, французский франк (после 2000 года марка и франк преобразованы в евро). В международной финсистеме установлен режим свободного плавания валют, их курсы определяются на основе рыночного спроса и предложения.
Однако мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году с банкротства легендарного Lehman Brothers, поставил вопрос о необходимости смены Ямайской валютной системы.
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В этом контексте эксперты задумываются и об альтернативе доллару, способной стать глобальной, — она забрезжила как раз в конце первого десятилетия XXI века на фоне появления Blockchain и первой наиболее популярной цифровой валюты Bitcoin. Возможно, как раз Blockchain-технологии смогут дать второе дыхание и новую жизнь идее замены доллара, полагает Беляева. То есть вероятно, что новая резервная валюта в будущем будет цифровой, пояснила она.
"Сейчас главный тренд — цифровые валюты, на них и может базироваться новая международная финансовая система, которая станет следующей после ныне действующей Ямайской валютной системы, в которой главное место пока остается за долларом", — резюмировал Вайсберг.
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Валерий ВайсбергФедеральная резервная система СШАРичард НиксонТомас ДжефферсонСШАЭкономика
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